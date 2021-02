I Simpson: La Signora Krabappel ritorna in un episodio omaggio

Avevamo già parlato del personaggio di Mrs. Krabappel ne I Simpson, che non fa più parte dello show di Matt Groening a causa della morte della sua doppiatrice. Un nuovo episodio dello show animato ha però deciso di concludere definitivamente la sua storia.

Nella puntata intitolata "Diary Queen" vediamo Bart ritrovare il diario scritto dalla sua insegnante, dopo averlo letto scopre quindi che la signora Krabappel ha sempre creduto in lui, nonostante le azioni di Bart, ragazzo che non è mai stato interessato alle materie scolastiche. Questa scena è stata possibile grazie a due registrazioni mai usate di Marcia Wallace, storica doppiatrice della serie morta nel 2014 e voce di Krabappel. Al Jean, il produttore esecutivo de I Simpson, ha quindi spiegato perché non era stata prodotta prima di adesso una puntata che omaggiasse il celebre personaggio: "Purtroppo è avvenuto tutto in un attimo. Non sapevo che fosse malata fino a poco prima della sua morte. Per questo non abbiamo mai avuto l'occasione di salutarla definitivamente nello show, questa puntata è stato il nostro tentativo di renderle omaggio, era una persona amata da tutti quelli che lavoravano ne I Simpson, per questo abbiamo deciso di dedicarle un momento tutto per lei nella serie".

In attesa di vedere l'episodio in Italia, vi segnaliamo questo video di un fan che ha ricreato la sigla iniziale de I Simpson.