I Simpson, Lisa queer? Per lo showrunner Al Jean è probabile

Dal primo episodio de I Simpson, andato in onda in Italia la vigilia di Natale del 1991, abbiamo trascorso più di 30 anni in compagnia della famiglia di Springfield ed di ogni personaggio ormai non c'è nulla che non conosciamo già . Tuttavia, alcuni cambiamenti nelle puntate future potrebbero interessare Lisa ed in particolare la sua sessualità.

Lisa Simpson è una delle bambine più brillanti in circolazione. A soli 8 anni sa suonare il sassofono, è la prima della classe in ogni materia, è buddhista, vegetariana e appoggia ogni tipo di causa ambientalista. Sembra non esserci nulla che non sappiamo già di lei, ma le cose potrebbero cambiare.

La cifra stilistica de I Simpson è mantenere gli stessi personaggi con le stesse caratteristiche in ogni puntata. Nel corso delle stagioni, infatti, lo show ha raramente modificato in modo permanente i propri protagonisti, che vengono riproposti sempre allo stesso modo. Se è vero che qualche topico avvenimento c'è stato ed ha cambiato qualcosa, in linea generale ci troviamo in un perenne, statico e rassicurante presente da più di 30 anni.

Le cose potrebbero stravolgersi questa volta per Lisa e per una sua sessualità da molti messa sotto la lente di ingrandimento. Nonostante sia ancora una bambina molti sostengono che possa essere un personaggio queer ed è stato lo stesso showrunner Al Jean, già corso a difesa della qualità dello show, a non negare categoricamente l'ipotesi: "È sicuramente una possibilità il fatto che Lisa possa essere queer. Lei è aperta ed è una persona che ama tutto. Perché no?".

Anche la storica voce di Lisa, Yeardley Smith, che già si era espressa sul gran finale della serie, ha detto la sua sulla teoria avanzata sul web: "Credo che Lisa si identifichi sicuramente come una femmina, ma l'altra cosa che vorrei dire è che ha otto anni, quindi anche se ti capita di essere transgender (e le persone che fanno parte della comunità LGBTQ spesso dicono 'Lo sapevo fin dall'inizio!'), nel mio cuore e nella mia anima Lisa ha otto anni e ama le cose da ragazze".

Insomma, non resta che attendere l'uscita delle prossime puntate de I Simpson e tentare, chissà, di dare una risposta alla questione.