I Simpson, Maggie arriva in una galassia molto molto lontana nel nuovo omaggio a Star Wars

Star Wars e I Simpson vanno a braccetto e dopo il cortometraggio Il risveglio della Forza dopo il pisolino e Il buono, Bart e Loki che omaggia l'MCU, arriva un altro special a tema Star Wars.

Non sappiamo se la prossima avventura nell'universo di Star Wars sarà un sequel diretto del cortometraggio del 2021, ma i fan sono molto entusiasti di sapere che la protagonista sarà di nuovo Maggie! La puntata, che sarà disponibile il 4 maggio su Disney+, si intitolerà "Maggie Simpson in Rogue Not Quite One". Nel prossimo cortometraggio, Homer perde le tracce di Maggie che salta sulla carrozzina sospesa di Grogu per un'avventura nell'iperspazio: la neonata dovrà affrontare uno squadrone di caccia TIE imperiali che porterà la battaglia a Springfield in uno special che celebra Star Wars. Il cortometraggio, che si inserisce all'interno della 34°stagione de I Simpson, è solo uno dei sette special che hanno celebrato i franchise più amati come l'MCU, i villain della Disney+. Mentre la 34° stagione prosegue, la domanda sorge spontanea: ma I Simpson quando finiscono? Ecco cosa ha risposto Hank Azaria.

Il mondo di The Walt Disney Company si espande sempre di più e con esso anche il fantastico materiale al quale I Simpson possono attingere per le nuove avventure di Springfield e non solo! Curiosi di vedere Marge in una galassia molto molto lontana?