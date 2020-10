I Simpson, Maggie uccide Homer nell'anteprima del nuovo episodio

La più piccola di casa Simpson è anche il membro della famiglia ad aver avuto i problemi più grossi con la legge: l'episodio in cui la dolce e silenziosa Maggie veniva indagata per omicidio è uno dei più amati dello show creato da Matt Groening. Ebbene, pare proprio che col tempo la sorellina di Bart e Lisa non abbia perso il vizio.

L'anteprima del nuovo episodio della 32esima stagione de I Simpson ci mostra infatti una Maggie nuovamente in preda alla sua follia omicida, che questa volta trova sfogo non in un personaggio qualunque... Ma proprio nel povero Homer!

Nella clip vediamo infatti Maggie in versione Cupido scagliare la freccia sbagliata in direzione del padre durante una gita romantica di quest'ultimo con Marge: il risultato è la morte del nostro Homer, la cui anima comincia quindi immediatamente la sua ascesa in direzione paradiso. Tutto liscio in questo frangente? Assolutamente no! A causa del peso eccessivo, infatti, lo spirito del povero Homer troverà non poche difficoltà a salire sulla "stairway to heaven".

Per saperne di più non resta altro da fare, ovviamente, che aspettare l'uscita dell'episodio. Pare, intanto, che quest'anno l'episodio de I Simpson di Halloween sarà una parodia del mondo Pixar; nel frattempo, scopriamo insieme le 5 scene più sexy con protagonisti Homer e Marge.