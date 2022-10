I Simpson, makeover in stile Death Note per lo speciale 'La paura fa Novanta'

La Paura fa Novanta, lo speciale di Halloween de I Simpson, sta per tornare e per quest'anno lo show creato da Matt Groening si prepara ad omaggiare l’'anime di grande successo Death Note, presentandoci Marge, Homer e tutti gli altri in chiave totalmente rivisitata.

Le prime immagini pubblicate sui social ci permettono di dare uno sguardo ai nuovi Simpson al completo che per l'occasione, hanno acquisito le tipiche caratteristiche di un anime nipponico. Inoltre, in una breve clip possiamo anche scorgere Lisa alla prese con Ryuk visto che è proprio lei ad essere stata scelta come proprietaria del Death Note, il taccuino iconico che permette di sancire la morte di chiunque vi sia trascritto.

Molti sono gli straordinari episodi di Halloween che hanno accompagnato i Simpson in questi anni e oltre alla parodia appena descritta di Death Note, intitolata Death Tome, lo speciale potrà vantare anche su un omaggio a The Babadook e a Westworld. Negli Usa questi emittenti andranno in onda su Fox il 30 ottobre e su Hulu il giorno successivo. Per la messa in onda italiano al momento non abbiamo ancora notizie ufficiali.

Lo scorso anno, guardando sempre ad oriente, i creatori de I Simpson hanno realizzato una parodia di Parasite e quest'anno sembra che lo show non sarà di certo da meno.