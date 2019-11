I Simpson: Martin Prince soggetto a recasting dopo la morte di Russi Taylor

Il produttore esecutivo dei Simpson, Al Jean, ha confermato chi sostituisce la compianta Russi Taylor come voce del personaggio di Martin Prince nel popolare e longevo show televisivo già a partire dalla puntata andata in onda la notte scorsa.

La storica doppiatrice del personaggio è scomparsa lo scorso 26 luglio all'età di 75 anni e inizialmente si poteva supporre che Martin Prince avrebbe potuto essere ritirato dalla serie; invece, Al Jean ha annunciato via Twitter l'arrivo di Grey DeLisle-Griffin come sostituta della Taylor e voce di Martin Prince. "Nuovo episodio dei Simpson stasera! Vi prego di dare il benvenuto a Grey DeLisle-Griffin come nuova voce di Sherri, Terri e Martin Prince".

Come ricordato dal produttore, la Taylor doppiava anche i personaggi delle due gemelle Sherri e Terri, anch'esse compagne di classe di Bart Simpson, nonché - aggiungiamo noi - lo studente tedesco Uter Zorker. Questi personaggi non verranno quindi ritirati dallo show televisivo, come capitato in precedenza, ad esempio, ai personaggi della signora Edna Caprapall o, andando ancora più indietro nel tempo, a personaggi amati come Troy McClure e Lionel Hutz, ritirati in seguito alla scomparsa dei rispettivi doppiatori.

Come recentemente riportato, in occasione della ricorrenza statunitense del Giorno del Ringraziamento, I Simpson si stanno preparando a mandare in onda un episodio a tema horror nonostante anche quest'anno sia stato confezionato il tradizionale episodio di Halloween, Treehouse of Horror. il 24 Novembre andrà in onda Thanksgiving of Horror, una puntata speciale che vedrà i Simpson affrontare varie minacce in salsa horror, appunto.

Stando alla sinossi: "I Simpson sono costretti ad affrontare alcuni incubi del Ringraziamento, compreso il primo Ringraziamento, una disavventura con un'intelligenza artificiale, e una missione nello spazio pericolosa, complicata da una salsa ai mirtilli senziente". Siamo nel corso della Stagione 31 dei Simpson, che è ora entrata in una nuova epoca dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney. Tutte le puntate dello show saranno disponibili su Disney+, ma a lavorare sulla serie principale resterà la stessa Fox, presumibilmente ancora per qualche anno, dopo il recente rinnovo dei Simpson fino alla Stagione 32.