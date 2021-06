Simpson e Marvel: annunciato il crossover con Loki e gli Avengers, l'uscita è vicinissima!

Nel giorno di uscita del quarto episodio di Loki su Disney+, il servizio streaming della Casa di Topolino ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un crossover tra I Simpson e la Marvel che coinvolgerà il Dio dell'Inganno in persona e vedrà i personaggi della serie animata trasformarsi negli Avengers.

Intitolato The Simpsons: The Good, The Bart and the Loki in riferimento al capolavoro di Sergio Leone, si tratta di un cortometraggio animato che "renderà omaggio agli eroi e ai cattivi più iconici del Marvel Cinematic Universe". L'interprete di Loki Tom Hiddlseton presterà la voce al suo personaggio mentre incrocerà la strada con molti protagonisti della serie creata da Matt Groening.

Come potete vedere nel poster ispirato ad Avengers: Endgame che vi riportiamo in calce alla news, i membri dei Vendicatori saranno impersonati dai personaggi più amati dei Simpson: da Lisa nei panni di Thor a Milhouse come Occhio di Falco, passando per Ralph/Hulk e Flanders nel ruolo di Ant-Man. A giudicare dalla posizione e lo sguardo, inoltre, sembra che Bart prenderà il posto del super villain Thanos.

Il corto sarà disponibile su Disney+ dal prossimo 7 luglio insieme al debutto del quinto e penultimo episodio di Loki. Che ve ne pare di questo annuncio? Ditecelo nei commenti!

Nel frattempo, vi ricordiamo che nel catalogo della piattaforma è già possibile trovare il corto dei Simpson Playdate with Destiny con protagonista la piccola Maggie.