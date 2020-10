I Simpson, Matt Groening fa il botto su Instagram con la Trumpy's Rhapsody

Da un personaggio come Matt Groening non ci si aspetta nulla di banale in un momento come questo, che vede gli Stati Uniti in fibrillazione per uno degli scontri elettorali più accesi ed importanti di sempre. Il creatore de I Simpson non ha tradito le attese, come possiamo constatare dal suo account Instagram.

Il buon Matt ha infatti scelto il momento adatto per il suo esordio sul noto social network: sull'account di Groening possiamo infatti trovare una particolarissima dedica musicale a Donald Trump, che in questo video prende in prestito la voce del leggendario Dan Castellaneta (il doppiatore originale di Homer Simpson).

Il pezzo si chiama Trumpy's Rhapsody e viene descritto da Groening come "una piccola e divertente canzone". "Ecco perché Trumpy è così nervoso. Fermiamo il #TrumpyTantrum! [letteralmente: il capriccio di Trump]" aggiunge il creatore de I Simspon e Futurama. Nel video il Trump animato va a ruota libera in una sorta di flusso di coscienza, sognando un secondo mandato e parlando di Putin, media e tanto altro.

Insomma, il pensiero di Groening sulla sfida Trump/Biden è piuttosto chiaro e, a giudicare dai commenti, molti fan sembrano essere d'accordo con lui! A tal proposito, in un altro video abbiamo recentemente visto Homer enunciare i 50 motivi per non votare Donald Trump; tornando a I Simpson, invece, scopriamo insieme perché Maggie sia ancora una neonata.