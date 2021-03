I Simpson, Matt Groening risponde alle critiche: 'Stiamo raccontando storie intelligenti'

Sentiamo spesso parlare di come I Simpson abbiano perso qualità e verve rispetto ai loro esordi: ma sarà davvero così? Le critiche, prevedibilmente, non trovano d'accordo il creatore Matt Groening, che ha consigliato ai fan delusi di dare una seconda occhiata agli episodi di queste ultime stagioni.

"Amo un sacco delle ultime cose che abbiamo fatto. Ormai siamo circondati da serie animate su padri grassi e stupidi e le loro sgangherate famiglie. Quindi I Simpson magari non saranno più l'unico gruppo di pazzi in circolazione, ma credo che in questo periodo stiamo comunque raccontando storie intelligenti e folli" ha spiegato Groening, che qualche giorno fa ha anche rivelato i nomi delle sue guest-star de I Simpson preferite.

Il papà di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie ha poi proseguito: "Il fatto che oggi si possa accedere facilmente in streaming a tutti gli episodi vi dà modo di vedere come lo show sia cambiato nel corso degli anni. Voglio dare un consiglio alle persone che sono cresciute con I Simpson e che pensano che magari non facciano più per loro. Date un altro sguardo: il livello della satira e delle animazioni è sempre fantastico. Sono davvero fiero del lavoro del nostro gruppo".

Fate anche voi parte dei fan che non riescono ad apprezzare i nuovi episodi della serie? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Milhouse e le sue origini italiane.