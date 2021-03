I Simpson, Matt Groening racconta i piani per il recasting di Apu

Il creatore de I Simpson, Matt Groening, ha raccontato i suoi piani per il personaggio di Apu, dopo il controverso cambio nel cast vocale dello scorso anno. Hank Azaria era il doppiatore di Apu dall'inizio della serie ma ha lasciato il ruolo dopo che nel 2020 si è animata la discussione sulla questione culturale anche nel doppiaggio.

Ora dopo l'addio di Hank Azaria i fan vorrebbero capire quali sono i piani per uno dei più amati personaggi de I Simpson.

Ecco le parole di Matt Groening:"Penso che le storie di Apu siano fantastiche, ed è uno dei personaggi maggiormente sfumati in uno sciocco cartone animato bidimensionale. Quindi sì, sono orgoglioso di Apu. Sto cercando di non aprire un altro cratere di critiche ma non importa quello che dico. Lo capirò comunque".



"Chi può essere contro la diversità? Quindi è fantastico. Tuttavia dirò solo che gli attori non sono stati ingaggiati per interpretare personaggi specifici. Sono stati ingaggiati per interpretare i personaggi a cui pensavamo. Per me, la cosa incredibile è vedere tutti i nostri brillanti attori che possono più voci. Questo fa parte del divertimento dell'animazione. Tuttavia per essere inclusivi e ingaggiare più persone sono completamente a favore di tutto questo".

I produttori de I Simpson avevano supportato Hank Azaria nella sua decisione e l'attore si era espresso in questo modo sulla decisione di lasciare il personaggio:"Penso che sia davvero importante quando le persone si esprimono sulle questioni razziali, ciò che sentono è ingiusto, sconvolgente o angosciante, o le rende arrabbiate, tristi e ferite. La cosa più importante da fare è ascoltare, provare per capire, cercare di simpatizzare, che è quello che sto facendo. So che anche i ragazzi de I Simpson lo stanno facendo; ci stanno riflettendo molto, e abbiamo discusso un po'. Affronteranno sicuramente, forse pubblicamente, sicuramente in modo creativo nel corso dello show quello che vogliono fare con il personaggio".



L'addio di Hank Azaria è stato ufficializzato nel gennaio 2020.