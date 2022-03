I Simpson, un membro degli Eternals interpreterà se stesso: ecco il filmato!

Una nuova, clamorosa guest star farà il suo debutto ne I Simpson, la celeberrima sitcom animata sulla famiglia di Springfield. Il bacino è quello dei supereroi del Marvel Cinematic Universe e sarà un divertentissimo mebro degli Eternals di Chloé Zhao, a interpretare sé stesso. Un filmato ci mostra chi è.

Nonostante abbia messo a segno il triste record di film con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes e su CinemaScore per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, in molti hanno amato particolarmente il taglio a sé stante che la regista di Nomadland ha voluto donare al suo personale cinecomic. Sarà proprio l’amore del pubblico ad aver convinto Kevin Feige a spingere così tanto Eternals agli Oscar. Nel frattempo però, mentre altri suoi colleghi fanno il loro debutto nei cinecomic avversari – solo per chi abbia già visto il film di Matt Reeves, ecco quale Eterno sarà il villain di The Batman 2 – un nuovo membro della squadra di eroi mitologici fa il suo ingresso in ben altro panorama.

Stiamo parlando di una puntata in arrivo de I Simpson, lo storico franchise ideato dalla mente geniale di Matt Groening. Nell’episodio di stasera dal titolo assurdo e lunghissimo (Non crederai di cosa tratta questo episodio - Il terzo atto ti scioccherà!), farà il suo debutto lo stand up comedian Kumail Nanjiani, interprete di Kingo nel film della Marvel. L'episodio coinvolge Homer che viene accusato di aver lasciato il cane di famiglia in macchina con i finestrini alzati, scenario di cui la cronaca è tristemente piena, trasformandolo in un impresentabile dopo che il video diventato virale ha indignato Springfield. Una nuova clip twittata dall'account ufficiale della serie mostra Nanjiani che si presenta come se stesso nell'episodio. Lui, Homer e Marge lottano fra di loro per pronunciare la parola "anonimato". Trovate la clip in calce all’articolo.

Avevamo intervistato Kingo di Eternals dopo l’uscita del film, con l’attore che ci aveva raccontato il suo amore per i fumetti e il suo sogno di un crossover con Ms. Marvel: "Ho visto ogni film MCU più volte. Ne ho visti la maggior parte durante il fine settimana di apertura o anche alla première, solo perché sono un fan. Ho anche letto i fumetti sugli Eterni anche prima che mi chiedessero di farlo. Su Ms. Marvel ci spero! Ho letto anche quei fumetti. L’idea che dei bambini pakistani possano leggerli e immedesimarsi nel supereroe Marvel è incredibile. Cambierà la vita di tanti ragazzi. Quindi si, spero che Kingo possa incontrare Ms. Marvel".

In questo caso invece non si tratta propriamente di un crossover fra Eternals e I Simpson, anche se con la recente acquisizione di Fox da parte di Disney, la Casa di Topolino si è portata a casa – coi 71 miliardi totali – anche le proprietà intellettuali della sitcom di Matt Groening. Il che le permetterà, in futuro, di giocare con innumerevoli crossover sia in questa che nel Futurama ripescato per un revival. Voi quali vorreste? Ditecelo nei commenti!