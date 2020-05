I Simpson: tutte le migliori citazioni a Star Wars

Adesso che l'intera serie dei Simpson è disponibile su Disney+ perché non fare una super-maratona? E ve ne proponessimo una a tema Star Wars? Sì avete capito bene: in occasione del May the 4th la House of Mouse ha stilato una classifica delle migliori citazioni a George Lucas contenute nei Simpson. Continuate dopo il salto per scoprirle!

Oggi, come come ogni 4 maggio da svariati anni, è il giorno in cui tutti i fan della sessantennale saga spaziale si uniscono sotto un unico vessillo e per festeggiare la ricorrenza la neonata piattaforma streaming ha riservato numerose sorprese al suo pubblico.

Da oggi sono infatti disponibili l'ultimo episodio di Star Wars: The Clone Wars 7, la docu-serie Disney Gallery: The Mandalorian sul making of dello spin-off con Pedro Pascal e persino Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Nello Star Wars Day anche i Simpson hanno voluto partecipare ai festeggiamenti ecco quindi l'elenco completo delle migliori citazioni:

- Stagione 15, Episodio 15 “Co-Dependents Day”

- Stagione 21, Episodio 12 “Million Dollar Maybe"

- Stagione 3, Episodio 12 “I Married Marge”

- Stagione 10, Episodio 10 “Viva Ned Flanders”

- Stagione 30, Episodio 10 “Tis the 30th Season”

- Stagione 26, Episodio 9 “I Won’t be Home for Christmas”

- Stagione 17, Episodio 10 “Homer’s Paternity Coot”

- Stagione 15, Episodio 4 “Regina Monologues”

- Stagione 23, Episodio 4 “Replaceable You”

- Stagione 26, Episodio 9 “I Won’t be Home for Christmas”

- Stagione 26, Episodio 10 “The Man Who Came to be Dinne”

- Stagione 15, Episodio 15 “Co-Dependents Day”

- Stagione 24, Episodio 3 “Adventures in Baby-Getting”

- Stagione 18, Episodio 16 “Lisa’s Rival”

- Stagione 6, Episodio 2 “Homerazzi”

- Stagione 10, Episodio 9 “Mayored to the Mob”

- Stagione 11, Episodio 4 “Treehouse of Horror X”

- Stagione 15, Episodio 15 “Co-Dependents Day”

- Stagione 21, Episodio 1 “Homer the Whopper”

- Stagione 13, Episodio 10 “Half Decent Proposal”

- Stagione 30, Episodio 18 “Bart vs. Itchy & Scratchy”

- Stagione 20, Episodio 1 “Sex Pies and Idiot Scrapes”

- Stagione 15, Episodio 4 “Regina Monologues”

Cosa ne Pensate? Ne avevate perso qualcuno? Per approfondire vi suggeriamo anche i migliori episodi dei Simpson secondo Everyeye.