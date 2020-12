I Simpson: ecco i migliori episodi natalizi da non perdere

Nel corso degli anni i Simpson ci hanno abituati a vari episodi tematici, i più celebri sono quelli dedicati ad Halloween ovvero La paura fa novanta ma, non mancano di certo episodi speciali dedicati al Natale.

Questo repertorio, seppur meno vasto, conta una quindicina di puntate spalmate nell'arco delle 32 stagioni. Alcune di esse hanno fatto la storia: è il caso del primo episodio in assoluto della serie creata da Matt Groening, ambientato proprio a Natale. Altre invece sono poi diventate dei veri e propri cult, prendendo in giro le festività natalizie in pieno stile Simpson.

Memorabile è Un Natale da cani, andato in onda il 17 dicembre 1989 e che ha dato il via allo straordinario successo di questo longevissimo show. Questo episodio racconta come il Piccolo Aiutante di Babbo Natale, ovvero il tenero cagnolino della famiglia Simpson, abbia trovato una casa. Imperdibile poi è l'episodio Marge non esser orgogliosa, il settimo dell'undicesima stagione, che ha per protagonista Burt che ruba un videogioco in un centro commerciale scatenando tutta la delusione di sua madre.

Anche il decimo episodio della nona stagione, Miracolo su Evergreen Terrace, si basa sua una marachella creata da Bart che, la mattina di Natale, provoca un incendio che distrugge la casa dei Simpson. Springfield si dimostra molto solidale e si mette subito in moto per aiutare la celebre famiglia senza sapere però chi è l'artefice dell'incendio. Quando lo scopriranno, la loro reazione non sarà proprio in pieno spirito natalizio. Natale riveduto e corretto, nono episodio della diciassettesima stagione, è invece suddiviso in tre segmenti e ci riporta alle tipiche atmosfere natalizie della nascita di Gesù, presentandoci un Santa Claus molto speciale doppiato in italiano da Mike Buongiorno. Infine Natale di un passato futuro ci fa fare un balzo in avanti nel tempo, mostrandoci un Bart separato, una Lisa alle prese con una figlia adolescente e una Maggie rockstar incinta.

Le controversie de I Simpson sono di certo molte ma, questi episodi natalizi sono una garanzia, per tale ragione se ancora non li avete visti, potete assolutamente recuperarli.