I Simpson: per quale motivo Maggie è da sempre una neonata?

I Simpson continuano a essere una delle serie più popolari della televisione, anche dopo tre decadi dalla messa in onda dello storico primo episodio. Infatti, l'enorme successo di pubblico per la première della trentaduesima stagione de I Simpson testimonia come i fan siano sempre stati attratti dalla famiglia animata ideata da Matt Groening.

Sulle nostre pagine abbiamo già analizzato quali sono gli episodi più controversi della storia de I Simpson, eppure, un'altra caratteristica che appare evidente nello show è la presenza di una serie di misteri tutt'ora irrisolti. Uno di essi, è sicuramente legato alla figura di Maggie Simpson.

La più piccola di casa, infatti, è attualmente allo stato di neonata da quasi 33 anni, senza mai crescere, e molti nel corso delle stagioni si sono chiesti il perché di tale scelta. Non sarebbe forse stato forse meglio avere un personaggio in più in grado di parlare ed esprimersi, seppur molto giovane, come avviene con Stewie de I Griffin?

Una risposta parziale l'abbiamo ricevuta quasi tre anni fa. Infratti. in un post su Twitter datato 11 dicembre 2017 (che potrete trovare in calce alla notizia), il celebre speaker americano di iHeartRadio Brian Fink si era chiesto come fosse possibile che Maggie è rimasta per tutti questi anni una neonata:

"Mmm sono confuso. Questa è la prima volta che vedo @TheSimpsons in assoluto.... com'è possibile che Maggie sia ancora una bambina con un ciuccio? Non dovrebbe essere al college ormai?!? 🤔"

La risposta dell'account ufficiale de I Simpson è stata la seguente:

"Questa è la magia de #ISimpson."

Chiaramente, la stessa produzione non ha voluto comunicare ulteriori dettagli sulle scelte narrative attuate da Matt Groening e Al Jean.

Una teoria molto popolare vorrebbe che i personaggi de I Simpson non invecchiassero mai per via del fatto che la cittadina di Springfield si trovi in un universo dove il tempo scorre molto lentamente. Un'altra teoria, molto più oscura, vedrebbe Homer mai risvegliatosi dal coma avvenuto durante il diciottesimo episodio della quarta stagione, Siamo arrivati a questo: un clip show dei Simpson. La realtà potrebbe essere più semplice, e che essendo il prodotto un cartone animato, i personaggi non crescono e invecchiano, semplicemente perché non c'è bisogno che lo facciano. Probabilmente comunque, non lo scopriremo mai.

Nell'attesa di sapere se verrà mai rivelata la natura del cambiamento temporale de I Simpson, qui potrete trovare i migliori episodi de I Simpson con Lisa come protagonista.

E voi cosa ne pensate? Perché Maggie non è mai invecchiata ne I Simpson? Fatecelo sapere nello spazio commenti!