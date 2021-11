I Simpson: Ned Flanders protagonista della parodia di Fargo nel nuovo speciale

Dopo lo speciale di Halloween de I Simpson, la serie di Matt Groening torna con un nuovo doppio episodio parodia di Fargo totalmente dedicato al mitico personaggio di Ned Flanders, il vicino di Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie.

A Serious Flanders, di cui da poco è stato rilasciato un trailer, andrà in onda su Fox il 7 novembre, mentre la seconda parte una settimana dopo, il 14 novembre. Questo speciale vede Homer e Ned Flanders scontrarsi con uno spietato esattore (doppiato dall'attore di Succession Brian Cox) in una storia che trasforma Springfield nel fulcro di un dramma corale, completo di flashback e spunti narrativi surreali. Nel video che trovate in calce alla notizia, potete anche notare la trasformazione del logo di Netflix in Simplix e naturalmente, il colore predominante non è più il rosso ma il giallo.

Come potete vedere voi stessi, il trailer presenta scatti che sembrano desunte dalle opere di registi di grande spessore come i Fratelli Cohen, David Fincher e Quentin Tarantino. Oltre a Brian Cox, l'episodio vedrà la partecipazione di doppiatori di eccellenza come Cristin Milioti, Timothy Olyphant e Chris O'Dowd.

In attesa di vedere questo episodio, potete dare uno sguardo ai nuovi Funko Pop de I Simpson, che ci mostrano la famiglia creata da Matt Groening alle prese con l'Antica Roma.