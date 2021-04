I Simpson, il numero telefonico del bar di Boe nasconde un significato segreto

Una delle gag più longeve de I Simpson vede Bart che fa scherzi telefonici e il suo bersaglio preferito è senza dubbio la Taverna di Boe, dove inganna l’amico di Homer facendogli urlare nomi ridicoli a tutto il locale. Bart si è cimentato in queste buffonate sin dalla prima stagione de I Simpson e non hanno ancora perso il loro fascino.

Essendo un amante della birra, Homer non manca mai di presentarsi da Boe con i suoi amici, lo considerano il loro locale di ritrovo preferito a Springfield. La taverna è vecchia quanto la serie stessa, essendo apparsa per la prima volta nell'episodio pilota.



Il numero telefonico della Taverna però non è passato inosservato ai fan, nel diciassettesimo episodio della settima stagione intitolato "Homer the Smithers", il signor Burns cerca di chiamare Smithers che è in vacanza ai Caraibi, ma chiama accidentalmente la Taverna di Boe. Questo perché il numero che ha composto è 7648-4377 in riferimento alle lettere che compongono la parola “SMITHERS” sulla tastiera. Gli risponde un arrabbiato Boe che inveisce contro di lui nella più classica delle reazioni del personaggio, come potete vedere nel video qui sopra.



Oltretutto, il numero di Boe sembra essere cambiato in un altro episodio quando Homer chiama, il numero viene rivelato come 3355-1337. E quando il preside Skinner chiede a Bart di chiamare Homer dopo un altro incidente scolastico, i numeri riportati sulla scheda di Bart sono: Lavoro: 3355-6832 Casa: 33555-6754 e Taverna di Boe: 3355-1239.



Scoprite quali record detiene la serie animata I Simpson e quell'errore grafico con protagonista Smithers nei nostri approfondimenti.