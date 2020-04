I Simpson: la nuova couch gag della sigla è a tema quarantena

Il nuovo episodio de I Simpson, che sarà trasmesso in anteprima domenica, vedrà i protagonisti avvicinarsi alle condizioni che milioni di persone nel mondo stanno vivendo in questo momento, ovvero la quarantena a causa della pandemia di Coronavirus. Anche Homer e famiglia sono bloccati in casa e desiderosi di qualsiasi tipo d'intrattenimento.

La nuova 'couch gag' che probabilmente caratterizzerà la sigla dello show Fox - nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali - mostra i Simpson impegnati a raggiungere il mondo esterno grazie agli occhiali per la realtà virtuale.

Ecco allora che Homer si lancia da un'aereo, Bart fa snowboard, Marge si diverte con il surf e Lisa nuota in acque profonde.



I Simpson torneranno con la stagione 32 in autunno, sempre che non ci siano dei ritardi causati dalla pandemia di COVID-19. La prossima stagione porterà la serie ad un totale di 713 episodi. Al momento non è chiaro se I Simpson proseguiranno oltre la trentaduesima stagione anche se lo scorso anno Danny Elfman confessò di avere la sensazione che lo show sia giunto praticamente alla conclusione. Tuttavia Al Jean, storico produttore de I Simpson, aveva prontamente smentito tale indiscrezione.

I Simpson è la serie animata più longeva di tutti i tempi e una delle serie primetime di più lunga durata di tutti i tempi. Da maggio su Disney+ saranno disponili le prime diciannove stagioni dello show.

In questi giorni una famiglia in quarantena ha deciso di ricreare la sigla de I Simpson mentre è stato scoperto un errore passato inosservato vent'anni nella sigla dello show di Matt Groening.