I Simpson, un nuovo doppiatore per Carl Carlson nella stagione 32: ecco chi è

Dopo l'ormai nota presa di posizione di Hank Azaria sul doppiaggio di Apu, e la decisione di Fox di non scegliere più attori bianchi per voci di personaggi non bianchi, nel cast vocale de I Simpson bisogna un po' rimescolare le carte. Lo stesso Hank Azaria, del resto, prestava la voce anche ad altri personaggi di colore, come Carl Carlson.

Nella trentaduesima stagione della longeva serie animata, il collega e compagno di bevute di Homer Simpson sarà doppiato da Alex Désert. Classe 1968, l'attore e musicista newyorkese di origine haitiana ha interpretato tra gli altri il personaggio di Julio Mendez nel telefilm Flash e quello di Jake Malinak nella sitcom Becker.

Come doppiatore, Désert ha già esperienza in serie animate come Spider-Man, Mr Pickles e Avengers: I più potenti eroi della Terra.

La polemiche sul doppiaggio, per I Simpson, erano cominciate nel 2017, con la pubblicazione del documentario The Problem with Apu, che metteva in luce la chiave stereotipata e sottilmente razzista con cui veniva rappresentato il titolare del Jet Market. Non è ancora chiaro chi sarà il nuovo doppiatore del personaggio, ma il produttore Al Jean ha dichiarato qualche tempo fa a Radio Times che "Se avessimo fatto il cast al giorno d'oggi, avremmo scelto qualcuno che fosse etnicamente corretto per interpretare Apu. Il modo in cui lo abbiamo sempre descritto, però, era come un padre di famiglia laborioso e premuroso, il più intelligente di tutta Springfield. La maggior parte delle battute erano su quelli che non apprezzavano il suo talento. Quindi siamo orgogliosi di lui."

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che David Harbour di Stranger Things sarà una guest star nella stagione 32 de I Simpson. Per altri approfondimenti sull'amatissima serie animata, rimandiamo alle 5 teorie più folli sui Simpson.