I Simpson, al via oggi la stagione 33 con un episodio musical

Quando Elisabeth Kiernan Averick (produttrice della serie TV Crazy Ex-Girlfriend) è entrata a far parte dello staff de I Simpson, sapeva che prima o poi le sarebbe stata affidata la sceneggiatura di un episodio a tema musical. E quell'episodio è il primo della stagione 33 dello show, che prenderà il via proprio oggi negli Stati Uniti.

La prima puntata della trentatreesima stagione de I Simpson, "Star of the Backstage", vede Marge cercare di riportare in scena un musical che aveva recitato durante le scuole superiori, dal titolo "Y2K: The Millennium Bug".

Marge decide quindi di riunire tutto il cast dell'epoca ma, nel ritrovare i suoi ex-compagni di scuola, realizza che i suoi bei ricordi di quegli anni non corrispondono alla realtà: se al tempo era una ragazzina emarginata che stava dietro le quinte, ora sogna di calcare quel palco da protagonista.

Per questo episodio speciale, sarà l'attrice Kristen Bell a prestare la voce a Marge ne I Simpson. "Se hai una voce un po' roca come quella che ha Marge, come vuoi che suoni nella tua immaginazione? Come quella di Kristen Bell, una voce da principessa Disney" ha affermato Averick.

Questo episodio è stato pensato fin dall'inizio come un musical. Elisabeth Averick ha infatti dichiarato che, sebbene ne I Simpson ci siano spesso state parentesi musicali, "questa è la prima volta in cui si progetta un episodio in modo che le canzoni contengano la trama stessa della puntata e facciano procedere la storia".

