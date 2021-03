I Simpson e il 'D'oh' di Homer: come nacque la famosissima imprecazione

Ormai abbiamo avuto la notizia ufficiale: I Simpson sono stati ufficialmente rinnovati da FOX per altre due stagioni, che andranno a portare il numero di stagioni dello show di Matt Groening a 34. Un successo senza fine, e che decreta come I Simpson siano senza dubbio uno dei prodotti più influenti della storia della televisione.

Uno dei grandi meriti dello show è anche quello di avere un doppiaggio davvero straordinario, sia in lingua originale che in italiano. Abbiamo visto, infatti, perché i personaggi de I Simpson nella versione italiana parlino in dialetto, ma oggi vogliamo concentrarci su quanto fatto dall'attore che ha donato la voce al mitico Homer nella versione statunitense della serie animata, ovvero Dan Castellaneta.

Com'è nato il "D'oh!" di Homer ne I Simpson?

Castellaneta ha raccontato, nel corso di un'intervista, di quali siano state le origini della famosissima esclamazione di Homer, "D'oh!", usataquando gli accade qualcosa di spiacevole. Durante il doppiaggio per un corto de I Simpson, che sarebbe dovuto andare in onda per il Tracey Ullman Show, nel copione era stato segnato come l'attore avrebbe dovuto pronunciare un "verso di irritazione". Castellaneta, non sapendo cosa fare, decise di utilizzare l'esclamazione che James Finlayson, spalla del duo comico Stanlio e Ollio, usava al posto di "damn", il cui utilizzo ai tempi era vietato. Tale espressione era: "d'ooooooooooooooh".

A Matt Groening, creatore dello show, l'idea piacque, ma per motivi di brevità decise di fargliela accorciare, trasformandola nell'espressione che tutti conosciamo.

Anche nella sua versione italiana, il leggendario compianto primo doppiatore di Homer Tonino Accolla decise di adottarla, così come Massimo Lopez, a lui succeduto nel doppiaggio del protagonista dello show.

Ora la palla passa a voi: conoscevate l'origine del "D'oh!" di Homer ne I Simpson?