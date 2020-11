I Simpson: Olivia Colman in versione femme fatale ruba un bacio a Homer

Olivia Colman sta vivendo un momento davvero speciale, tra pochi giorni la quarta stagione di The Crown uscirà su Netflix e la vedremo di nuovo nei panni della Regina Elisabetta II. Per la sua interpretazione ha vinto un Golden Globe ed è stata nominata agli Emmy, in tutto questo ha trovato il tempo di baciare Homer Simpson!

Nell'episodio 689, intitolato "The 7 Beer Itch", che andrà in onda domenica in America Marge, Bart, Lisa e Maggie si dirigono a casa dei suoi parenti a Martha's Vineyard, ma c’è un problema: Homer non è invitato. Lasciato a casa da solo, è inconsapevolmente tentato da una femme fatale britannica. Il signor Burns fa di Homer il suo intermediario d’amore con conseguenze estremamente indesiderate per Homer.

Colman è la “femme fatale britannica” in questione. "È la donna per cui ogni uomo si innamora, è così affascinante", ha detto il produttore esecutivo Al Jean. "Ma l'unico uomo che vuole è qualcuno che non la vuole, Homer."



L’interprete della Regina Elisabetta ha registrato la sua parte in tre sessioni a distanza da Londra. Jean ha detto che lui e il produttore esecutivo James L. Brooks la considerano "una delle migliori guest star che abbiamo mai avuto".



Jean ha detto che gli spettatori potrebbero essere sorpresi di apprendere che Colman, che canta nell'episodio, “ha anche una voce fantastica. È stato un vero piacere lavorare con lei."

Più avanti in questa stagione, un altro iconico artista britannico, Stephen Fry, sarà anche lui guest star in The Simpsons.



"A loro due, dai loro il minimo input e loro ci fanno tantissimo", ha detto Jean. "La loro formazione è semplicemente fantastica."

The 7 Beer Itch, che è l'episodio 5 della stagione 32, è stato scritto da Joel H. Cohen, John Frink e Al Jean. Michael Polcino era il regista.



Nell'episodio speciale di Halloween Homer si è dimenticato di votare scatenando l'apocalisse e la serie di Matt Groening si è schierata apertamente contro Donald Trump.