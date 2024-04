I Simpson, la parodia di The Bear é semplicemente imperdibile: guardate

I Simpson sono sempre stati particolarmente attenti a questioni di rilevanza sociale da raccontare utilizzando la sua proverbiale e pungente satira. In uno dei prossimi episodi, chiamato a denunciare il trattamento dei lavoratori nelle cosiddette Ghost Kitchen, viene a tal proposito parodiata un’intensa scena in piano sequenza tratta da The Bear.

Dopo aver parlato della possibile data d’uscita in Italia della stagione 35, torniamo ad occuparci dello show animato per condividere la divertente clip tratta da un episodio ancora inedito dello show e che, cercando di descrivere le difficoltà nel mondo del lavoro contemporaneo, prende in prestito un momento di The Bear, apprezzatissimo show ambientato in una cucina, per enfatizzare quanto accada in particolare all’interno di certi ambiti professionali.

Nell’episodio Night of the Living Wage, viene infatti presentato lo sfruttamento dei lavoratori in certi nuovi contesti, come spiegato dallo sceneggiatore Cesar Mazariegos: “L’idea è nata vedendo come certe nuove tecnologie vengano sfruttate, spesso e volentieri, come espediente per fregare qualcun altro. Abbiamo fatto un episodio sui sindacati anni fa. Un episodio molto amato ma che ha ormai trent’anni. Cosa possiamo dire della sindacalizzazione oggi, soprattutto quando viene combattuta ad ogni passo da queste aziende multimiliardarie? L’idea della cucina fantasmae di queste applicazioni per ordinare ci è sembrata uno spazio nuovo da utilizzare. Vediamo la facilità con cui possiamo ricevere le consegne. Ma quello che non vediamo è la gente che viene spremuta fino alla morte”.

Mazariegos, uno dei rappresentati degli sceneggiatori per quanto riguardi lo sciopero che ha bloccato Hollywood nel 2023, ha raccontato che la puntata era stata proposta e scritta prima dell’interruzione, venendo però accantonata e ripresa adattandola a nuovi contesti: “In origine doveva essere ambientata in un magazzino Amazon, ma anche quella storia è ormai vecchia di dieci anni. Questa sembrava molto più nuova, c’è così tanto inganno tecnologico nello spazio delle cucine fantasma. Matt Selman, il nostro produttore esecutivo, è un appassionato di battute sul cibo e sui ristoranti”.

In attesa di poter vedere i nuovi episodi anche da noi, vi lasciamo alla comparazione tra la parodia e il video originale e alla spiegazione dei Simpson sul perché Homer non strangoli più Bart.

