I Simpson, Paul McCartney fece una richiesta precisa dopo essere apparso come guest star

Paul McCartney è apparso ne I Simpson in un episodio del 1995, da allora il musicista "controlla sempre" che Lisa sia ancora vegetariana, dopo che è diventata una condizione fondamentale del suo cameo nella serie animata.

Da quando Lisa Simpson è diventata vegetariana durante la settima stagione dei Simpson , il tratto caratteriale è servito agli scrittori per ideare nuove battute o come espediente narrativo per i successivi 20 anni.



Ma mettere definitivamente contro la carne la precoce figlia dei Simpson non era semplicemente un'idea divertente: era una richiesta fatta dal doppiatore ospite Paul McCartney che secondo quanto riferito ha accettato di prendere parte all'episodio se Lisa avesse rinunciato alla carne per sempre.

McCartney è apparso, nei panni di se stesso, nel quinto episodio della settima stagione intitolato Lisa la vegetariana (Lisa the Vegetarian). Anche l'allora moglie di Paul, Linda, recitava al suo fianco, convincendo Lisa a rinunciare a mangiare carne.

Più di vent’anni dopo si scopre che McCartney era preoccupato che questa svolta di Lisa durasse il tempo di un episodio, ma si è assicurato che non fosse così.

"Eravamo un po' preoccupati che sarebbe diventata vegetariana per una settimana, poi Homer l'avrebbe persuasa a mangiare un hot dog", ha detto Paul a British GQ in un’intervista dell’anno scorso.

I produttori della serie animata più longeva d’America sono stati felici di soddisfare la richiesta di Paul di mantenere Lisa vegetariana per sempre, ma non è tutto, Paul controlla ancora che Lisa non cambi. L’artista scoprirebbe immediatamente se i produttori non mantenessero la parola data.

In un’intervista a Radio Times David Mirkin, un consulente dello spettacolo che è anche vegetariano, si è detto “felice di assecondare” la richiesta di McCartney.



Ma ha ammesso che ogni volta che lo incontra, “controlla sempre. Ed è sempre circondato da nove o dieci avvocati, quindi è abbastanza spaventoso".



Yeardley Smith, che doppia Lisa, ha anche affermato che la consapevolezza sociale del personaggio è sempre stata avanti di anni, ammettendo: "Lisa è un modo davvero efficace per trasmettere un messaggio adulto".



Vent’anni sono tanti e molte cose sono cambiate ne I Simpson ma Lisa è ancora vegetariana e sembra che questa promessa non sarà infranta.



Vi eravate accorti che Lisa è rimasta vegetariana per tutto questo tempo? Fatecelo sapere nei commenti!



