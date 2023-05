I Simpson: ecco peché non vedrete mai l'episodio con Michael Jackson su Disney+

Come saprete ormai, il celebre episodio dei Simpson nel quale la popstar Michael Jackson doppiava un personaggio originale dello show non è mai stato incluso nel catalogo di Disney+ in cui sono contenute tutte le stagioni della serie animata di Matt Groening. Cerchiamo di capire i motivi dietro questa controversa e irreversibile decisione.

Nell'episodio, Homer (Dan Castellaneta) indossa una maglietta rosa dopo averla lavata insieme al cappello rosso di Bart (Nancy Cartwright). Dopo averla messa al lavoro, il signor Burns (Harry Shearer) lo etichetta immediatamente come "anarchico libero pensatore" e gli chiede di sottoporsi a un esame psichiatrico. Troppo pigro per compilare l'esame da solo, Homer lo fa fare a Bart. Bart, tuttavia, dipinge un'immagine imprecisa del padre, così quando i risultati arrivano, Homer viene mandato in un istituto psichiatrico.

Sebbene gli stereotipi di genere e le rappresentazioni esagerate della salute mentale siano eseguiti con i consueti livelli di umorismo che ci si aspetta dai Simpson, non sono stati questi elementi a rendere "Papà-zzo da legare" un tabù per la Disney. È invece la guest star che interpreta il compagno di stanza di Homer nell'ospedale psichiatrico ad aver reso l'episodio così controverso.

Quando Homer arriva all'istituto psichiatrico, viene messo in una stanza con un uomo che si presenta come Michael Jackson. Tuttavia, il personaggio non è il famoso cantante, ma un grosso uomo bianco che si crede il Re del Pop. L'unica vera somiglianza con Jackson è la voce in falsetto, che il vero Jackson ha fornito in un cameo non accreditato.

Quando l'episodio ha debuttato nel 1991, Michael Jackson era una celebrità stimata. Questo rende ancora più divertente il momento in cui Homer non riconosce il nome e dà per scontata la presunta identità del suo coinquilino. Nel 2019, tuttavia, la reputazione postuma di Jackson era cambiata drasticamente, pochi mesi prima del lancio di Disney+.

Michael Jackson ha dovuto affrontare numerose accuse di pedofilia nel corso della sua vita, soprattutto tra la metà degli anni '90 e i primi anni Duemila. Tutti questi casi sono stati risolti in via extragiudiziale, anche se la reputazione di Jackson è rimasta per sempre macchiata a causa delle controversie.

Nel gennaio 2019, la HBO ha pubblicato il documentario Leaving Neverland, in cui i protagonisti Wade Robson e James Safechuck accusano nuovamente Jackson di aver abusato sessualmente di loro quando erano bambini. Sebbene le accuse avessero già causato il suo declino generale agli occhi del pubblico decenni prima, Leaving Neverland è stata la ciliegina sulla torta sulla reputazione già rovinata di Jackson.

Il documentario ha riscosso un immenso successo, vincendo, tra gli altri riconoscimenti, un Emmy Award per il miglior documentario. Allo stesso tempo, il film ha anche reintrodotto nel mondo il lato oscuro della vita di Jackson. Mentre gli eredi di Jackson hanno condannato il film per le presunte inesattezze e le incongruenze con le testimonianze originali dei soggetti sotto giuramento, molti altri si sono scagliati sulla musica e lo status di celebrità del cantante dopo aver visto il film.

Tra i nuovi avversari di Jackson c'era lo showrunner dei Simpson Al Jean, che ha dichiarato al Daily Beast che Jackson avrebbe potuto usare il suo cameo di "Papà-zzo da legare" per catturare una generazione più giovane e "spronare i ragazzi".

Poco dopo, il co-creatore dei Simpson James L. Brooks ha annunciato che l'episodio sarebbe stato ritirato dalla televisione in syndication, dal sito on-demand "Simpsons World" di FXX e dalle future vendite di DVD della terza stagione. Evidentemente, i programmatori della Disney hanno seguito l'esempio e quando lo show ha trovato la sua nuova casa in streaming su Disney+, l'episodio non era stato incluso e difficilmente verrà aggiunto in futuro.