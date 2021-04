I Simpson, ecco perché i capelli di Marge sono così alti

I Simpson ormai ci stupiscono da più di 30 anni con le loro memorabili gag e le previsioni del futuro. La famiglia più amata e pazza d’America è stata creata dal fumettista Matt Groening che aveva un’idea particolare per i capelli di Marge Simpson.

In un’intervista del 2007 al New York Times Magazine Groening ha spiegato che i capelli della matriarca sono stati ispirati da Elsa Lanchester nel film "La moglie di Frankenstein" e dalla pettinatura di sua madre degli anni '60.



La stravagante quanto iconica acconciatura di Marge era stata progettata in questo modo perché Groening voleva rivelare nell'ultimo episodio de I Simpson che sotto i suoi capelli alti e blu c'erano… due orecchie da coniglio!

Incredibile ma vero, Groening aveva proposto l’idea agli altri sceneggiatori e co-creatori, che rimasero sbalorditi dall'incredulità.



Abbiamo visto Marge con i capelli sciolti innumerevoli volte nella serie e chiaramente non ha grandi orecchie da coniglio nascoste sotto la sua cesta di capelli.



In "The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History", l'autore John Ortved cita Daria Paris, assistente del defunto Sam Simon, che ha sviluppato la serie con Groening:



"C'erano volte in cui Matt si presentava con le idee più stupide. E una volta stavamo per fare un episodio in cui Marge finalmente si lasciava cadere i capelli, e l'idea di Matt era che una volta sciolti il pubblico scoprisse che aveva le orecchie di coniglio, il che era ridicolo. E Sam ha detto di no."

Dobbiamo quindi a Sam Simon la decisione di non fare avere a Marge delle orecchie da coniglio. Questa particolare idea, ovviamente, sarebbe stata un riferimento e un omaggio al fumetto di Groening intitolato Life in Hell che iniziò a distribuire nel 1977 nel negozio di dischi in cui lavorava. La storia vede tra i protagonisti una una coppia gay, Akbar e Jeff e, soprattutto, dei conigli antropomorfi.

Nel 1985, il produttore James L. Brooks ha chiesto a Groening di adattare i suoi personaggi di Life in Hell affinché apparissero in "The Tracey Ullman Show". Groening era interessato, ma quando arrivò all'ufficio di Brooks, si rese conto che l'accordo avrebbe potuto influenzare la sua proprietà dei personaggi. Quindi ha rapidamente abbozzato sostituti umani e i conigli che sono diventati i Simpson. Ha lanciato l'idea a Brooks e I Simpsons hanno iniziato ad apparire in The Tracey Ullman Show, il resto è storia.

Tuttavia, Marge ha avuto le orecchie da coniglio una volta, nel videogioco The Simpsons Arcade Game del 1991. Infatti come potete vedere in calce alla notizia, nel gioco quando Marge rimane fulminata è abbastanza sicuro che le orecchie da coniglio siano presenti.

Non escludiamo che questa idea prima o poi possa essere inserita nello show, magari in un episodio speciale di Halloween, visto che I Simpson hanno ottenuto il rinnovo per altre due stagioni, il che porterà la serie alla sua 34esima stagione.



