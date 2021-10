I Simpson, perché Lisa suona il sassofono? Ecco svelato il motivo

La ragione per cui Lisa Simpson, la giovane e promettente figlia di Homer e Marge, suona il sassofono è molto profonda e l’ha svelata direttamente il creatore della serie animata Matt Groening.

I Simpson sono iniziati come una serie di cortometraggi animati in The Tracey Ullman Show nel 1987 ed è stata successivamente sviluppata in una serie completa dopo appena tre stagioni, facendo il suo debutto ufficiale su Fox nel 1989. Dopo trent’anni e altrettante stagioni la serie continua a intrattenere gli spettatori di tutto il mondo e a celare alcuni segreti.



Lo show ci mostra la famiglia in molteplici avventure nella città immaginaria di Springfield alle prese con i suoi abitanti particolari. Ogni membro della famiglia Simpson ha un ruolo all'interno dello show in base alla propria personalità e si distingue per ragioni diverse, ma Lisa potrebbe avere la storia più straziante e triste, semplicemente perché è l'emarginata della famiglia.



Lisa Simpson è la secondogenita di Homer e Marge, ed è anche quella considerata un genio da più o meno tutti. È carismatica, ambiziosa, laboriosa, e il suo forte senso della moralità e dell’etica su ciò che è giusto e sbagliato la rendono la voce della ragione della famiglia, ma la rendono anche l'esatto opposto di Homer, Bart, Maggie e persino Marge. Lisa è considerata una bambina prodigio, non c'è niente che non sappia fare e quando si mette in testa qualcosa è determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Tra i suoi numerosi talenti c'è il saper suonare il sassofono, e mentre al suo lato musicale è già stato dato un retroscena nell'universo, il vero motivo per cui suona il sassofono va oltre il suo essere un genio capace di tutto.



Nel 1996, un articolo del New York Times menzionava che Matt Groening aveva dato a Lisa un sassofono perché pensava che sarebbe stato divertente per una bambina di otto anni suonare il sassofono, ma in un'intervista con EW nel 1991, il motivo per cui Lisa ha un talento musicale era diverso. Parlando della creazione di Lisa e del suo ruolo, Groening ha rivelato di aver deciso che sarebbe stata quella sensibile della famiglia e anche quella tormentata dall'angoscia con grandi sogni, ma le parole non erano abbastanza per mostrare l'angoscia dentro la giovane Lisa, così Groening le ha regalato un sassofono attraverso il quale è stata in grado di incanalare le sue emozioni.



Groening ha aggiunto che Lisa è "l'intelligente e talentuosa membro dei Simpson, e quindi completamente trascurata", farla suonare il sax l'ha, in un certo senso, aiutata a distinguersi dal resto della sua famiglia, le cui battute, scherzi, pigrizia, e altre azioni tendono a catturare l'attenzione degli spettatori più della natura più calma e intellettuale di Lisa.

Sicuramente il talento con il sassofono di Lisa ha ispirato alcuni spettatori nel mondo ad esplorare i propri talenti musicali così come vederla sognare in grande ha senza dubbio ispirato milioni di bambine.



