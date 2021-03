I Simpson, perché i personaggi hanno 4 dita? I segreti sul design

Nonostante le sue trentadue stagioni, I Simpson e la loro collaudata dinamica familiare condita di parodia satirica non ci stancano proprio mai. La famiglia più amata d’America nasconde però un piccolo particolare nelle loro mani gialle, che non tutti potrebbero aver notato.

Lo show creato da Matt Groening nel 1987 per la Fox Broadcasting Company è stato recentemente rinnovato per la trentatreesima e trentaquattresima stagione da record, il che significa che avremo I Simpson in onda almeno fino al 2023. Continuando a battere record e superare traguardi dopo traguardi lo spettacolo è giunto al 700° episodio e il rinnovo più recente porterà la serie a 757 episodi, in ognuno dei quali i personaggi sono disegnati con quattro dita.



Forse non tutti gli spettatori l’hanno notato ma è proprio così, gli unici personaggi ad avere cinque dita dei piedi e delle mani sono: Dio e Gesù. Anche se la continuità non è sempre stata rispettata in ogni episodio.

Il motivo di questa scelta, molto usata nell’animazione occidentale, è che le mani sono particolarmente difficili da disegnare, perciò eliminando un dito l’operazione è più semplice e veloce per gli animatori di personaggi animati disegnati a mano.

Senza un dito le mani sono più facili da disegnare, i disegnatori risparmiano tempo, le aziende risparmiano soldi e gli spettatori non ci fanno molto caso. Qual è il dito che manca? Difficile dirlo con precisione anche se forse si tratta del mignolo visto che il pollice è ben visibile e le altre tre dita sembrano avere tutte la stessa dimensione.

Molti altri personaggi animati condividono questa sorte, come ad esempio i Looney Tunes, The Flintstones e I Griffin.

Come dicevamo, Dio invece ha cinque dita ne I Simpson e ciò è confermato come intenzionale nel commento in DVD del terzo episodio della quarta stagione intitolato Homer l'eretico (Homer the Heretic). Impegnati a ridere dell'umorismo e delle gag irriverenti de I Simpson forse non tutti erano a conoscenza di questo piccolo dettaglio che è sempre stato sotto i nostri occhi per molto tempo.



Voi ne eravate a conoscenza? Fatecelo sapere nei commenti e scoprite qual è il quoziente intellettivo di Homer Simpson e le origini italiane di Milhouse de I Simpson nei nostri approfondimenti dedicati alla serie.