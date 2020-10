I Simpson: i personaggi più divertenti, dal peggiore al migliore

Da ormai più di trent'anni I Simpson rimangono una delle serie più viste e discusse nel panorama televisivo mondiale, riuscendo a riscuotere da sempre un grande successo. Inoltre, sembra ancora lontano il momento nel quale dovremo dire addio a I Simpson, e la serie sembra inarrestabile, come dimostrato dal successo della première della stagione 32.

Nell'attesa di scoprire le prossime avventure della stagione 32, Halloween si avvicina, una festa sempre celebrata dalla serie; qui potrete trovare i nostri speciali di Halloween preferiti de I Simpson.

Oggi, invece, siamo qui per parlarvi di quali sono, a nostro avviso, i personaggi meno simpatici e quelli più esilaranti della serie. Considerando l'altissimo numero di abitanti di Springfield, abbiamo deciso di concentrarci solo su quelli che, a nostro avviso, rappresentano meglio le categorie sopra menzionate. Iniziamo.

All'ultimo posto, il personaggio meno divertente della classifica che presentiamo oggi, mettiamo il signor Burns, che ci ha regalato ben pochi momenti comici all'interno dello show. Eppure, abbiamo voluto menzionarlo perché qualche momento spassoso è stato in grado di regalarcelo, come quando, nel dodicesimo episodio della quarta stagione, Marge contro la monorotaia, decide di partecipare all'assemblea per destinare i fondi che lo stesso ha dovuto pagare per i rifiuti tossici sotto le mentite spoglie del... signor Snrub. In assoluto, la sua scena più divertente.

Poco sopra troviamo Ned Flanders, il vicino (a volte) irritante di casa Simpson; conosciuto soprattutto per la sua tipica frase "salve salvino", anche Flanders è stato comunque in grado di divertirci, soprattutto per la velata ironia che Matt Groening veicola attraverso al suo personaggio nei confronti della chiesa. Un esempio? L'ottavo episodio dell'ottava stagione, Uragano Neddy, una delle puntate più divertenti con protagonista Ned di tutta la serie.

Decisamente simpatico invece è il personaggio del commissario Winchester, anche e soprattutto per merito dell'esemplare doppiaggio nella versione italiana di un mostro sacro come Angelo Maggi (che doppia il personaggio dalla quinta stagione in poi), perfetto per caratterizzare il personaggio.

Sarebbe impossibile non citare anche Patty e Selma Bouvier, le sorelle di Marge, in grado di essere irritanti e molto simpatiche allo stesso tempo, come quando rapiscono nientemeno che MacGyver (Richard Dean Anderson) nel diciassettesimo episodio della diciassettesima stagione, Kiss Kiss Bang Bangalore.

Potremmo continuare all'infinito, ma scegliamo per concludere due personaggi iconici della famiglia Simpson, ovvero Bart e Homer. Non ce ne vogliano Marge, Lisa, Maggie e neanche Piccolo Aiutante di Babbo Natale, che sicuramente hanno avuto delle scene spassose e indimenticabili, ma crediamo che siano il figlio e, soprattutto, il padre di casa a rappresentare la vera essenza della comicità della serie, e spesso avviene nelle loro interazioni, come quando (per citare una scena diventata nella cultura pop di internet un meme) Bart colpisce Homer con una sedia, nel sesto episodio dell'ottava stagione, Due cuori due capanne. Scena semplicemente iconica.

Quali sono a vostro avviso i personaggi più spassosi de I Simpson? Fatecelo sapere nello spazio commenti!