I Simpson, la piccola Maggie detiene un curioso primato

I Simpson sono la famiglia più famosa della televisione, la serie animata creata da Matt Groening è lo show più longevo d’America e la piccola di casa, Maggie Simpson, detiene un curioso quanto dolcissimo primato all'interno dello show.

Il primo episodio della serie, intitolato Un Natale da cani (Simpsons Roasting on an Open Fire), è andato in onda nel 1989 ed è stato un successo di critica e pubblico fin da subito. Le prime stagioni rimangono le preferite dai fan, poiché la satira innovativa e frizzante dello show si è fusa con un umorismo più surreale.

Da allora sono state realizzate ben trentatré stagioni e sebbene la qualità degli episodi negli ultimi anni sia un po' calata, il successo dei Simpson non accenna a diminuire.

Il tema della famiglia è sempre stato al centro della serie animata, come dimostra il titolo stesso, anche quando non sembrava così. Perciò è bizzarro realizzare che la neonata Maggie Simpson sia stata l’unica fino ad ora a chiamare Homer "papà" nello show, ma è del tutto in linea con la natura dei personaggi.

Nel decimo episodio della quarta stagione intitolato "La prima parola di Lisa" (Lisa's First Word), viene rivelato che Maggie è l'unica a chiamare Homer "papà", anche se sfortunatamente nessuno della famiglia l’ha sentita mentre pronunciava la fatidica parola.

Il momento in questione si sviluppa quando l'intera famiglia si riunisce nel tentativo di far dire a Maggie la sua prima parola. Un flashback ci mostra la stessa scena, ma con Lisa protagonista, mentre stavano cercando di convincerla a dire la sua prima parola ("Bart").

Dopo qualche tentativo con Maggie, la famiglia getta la spugna e rinuncia. Tuttavia, alla fine dell'episodio, dopo che Homer ha rimboccato le coperte a Maggie per la notte e ha chiuso la porta, lei si toglie il ciuccio e dice: "Papà", anche se nessuno la sente.

È un momento molto dolce e toccante di una serie che ha tentato notoriamente di evitare scene sdolcinate e troppo melense, poiché all'inizio dell'episodio Bart e Lisa trovano divertente che entrambi si riferiscano al loro padre come "Homer", anche se lui vorrebbe che lo chiamassero papà.

Il legame tra Homer e Maggie sembra davvero essere una nota dolcissima per lo show, uno dei momenti più commoventi dello spettacolo vede proprio il loro rapporto protagonista. Nel tredicesimo episodio della sesta stagione intitolato E con Maggie son tre (And Maggie Makes Three) vediamo Homer mettere le foto della piccola Maggie su una targa sul suo luogo di lavoro che recita: "Don't forget: you're here forever" (Non dimenticare: sei qui per sempre) modificandola per mettere in evidenza la frase "Do it for her" (Fallo per lei).



