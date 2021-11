I Simpson in Plusaversary, il nuovo corto in arrivo durante il Disney+ Day!

Il 12 novembre Disney+ celebrerà i 2 anni di attività: proprio oggi è stato diffuso l'incredibile video celebrativo di Disney+ con tutte le produzioni disponibili in streaming. Tra i tanti contenuti attesi durante il Disney+ ci sarà anche un nuovo corto dedicato a I Simpson, dal titolo I Simpson in Plusaversary.

Ne I Simpson in Plusaversary, Homer sarà estromesso dai festeggiamenti del Disney+ Day che si terranno proprio nella città di Springfield. Con amici che arrivano da tutta la piattaforma e musiche adatte a una vera principessa Disney, Plusaversary è l'evento dell'anno per Springfield, ma Homer Simpson non è nella lista degli invitati.

Si tratta del terzo corto sulla famiglia Simpson in uscita su Disney+ dopo "Il risveglio della forza dal pisolino" e "The Good, the Bart and the Loki": se il primo faceva capolino nel mondo di Star Wars e il secondo nell'universo Marvel, questo terzo corto animato sembra avere il focus sui celebri personaggi Disney. Infatti, il poster diffuso oggi da Disney+ (che potete vedere nel tweet a fine articolo) ritrae Homer Simpson in compagnia di Pippo, la celebre spalla di Topolino.

Secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi dal produttore Al Jean, potrebbero essere in arrivo anche nuovi crossover: "Se guardo l'interfaccia di Disney+ ci sono Marvel e Star Wars, poi Pixar, Disney e National Geographic" ha affermato Jean, lasciando intendere quindi la strada che potrebbero intraprendere i nuovi corti.

I Simpson in Plusaversary sarà disponibile in streaming su Disney+ da venerdì 12 novembre, insieme a molti altri contenuti: in questa lista potete trovare i contenuti in uscita nel Disney+ Day annunciati finora.