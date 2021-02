I Simpson, dopo le polemiche anche il Dottor Hibbert cambia voce

Negli ultimi anni sono state moltissime le polemiche nate intorno alla serie d'animazione di Matt Groening. In particolare I Simpson sono stati spesso accusati di non rispettare la varietà etnica dei personaggi rappresentati.

La serie però sta tentando di porre rimedio e sta tentando gradualmente di riflettere la natura in continua evoluzione della società e della cultura pop. In particolare si è scelto di utilizzare doppiatori ad hoc per ciascun personaggio, tentando di limitare la predominanza di doppiatori bianchi per personaggi di etnie differenti. L'ultimo caso eclatante ha riguardato il Dr. Julius Hibbert, che a partire dal 1990 è statto doppiato da Harry Shearer. Come confermato lunedì da The Wrap, Shearer non darà più la voce all'iconico medico che verrà doppiato da Kevin Michael Richardson.

Questa è la seconda volta in questa stagione che un doppiatore nero viene chiamato per dare la voce ad un personaggio nero, Alex Désert ha infatti preso il posto di Hank Azaria come voce di Carl Carlson nella premiere della stagione 32. L'anno scorso I Simpson hanno anche ridotto le apparizioni di Apu dopo anni di accuse da parte dei fan. Se ne avete voglia, date uno sguardo alle battute più scorrette de I Simpson. Intanto, sembra confermato il ritorno della Signora Krabappel in un nuovo episodio de I Simpson