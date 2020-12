I Simpson hanno predetto il controverso viaggio del sindaco di Austin in piena pandemia

I Simpson hanno predetto così tante cose che ormai abbiamo perso il conto. Coincidenze o meno questa volta le previsioni che si sono avverate riguardano le azioni del sindaco di Austin, Steve Adler e del sindaco di Springfield Quimby in un episodio del 1993.

Il mese scorso, il sindaco Adler ha pubblicato un video su Facebook esortando i residenti di Austin, in Texas, a rimanere a casa nella speranza di rallentare la pandemia di coronavirus, solo che questo video è stato effettivamente registrato mentre era in vacanza in Messico, precisamente a Cabo San Lucas.



Nella quarta stagione, episodio 21, il sindaco Quimby fa la stessa cosa, condividendo un video che incoraggia i cittadini di Springfield a rimanere a casa per fronteggiare un’epidemia, solo che la sua trasmissione viene interrotta da un uomo con un tamburo, dimostrando che in realtà si trovava alle Bahamas.



All'inizio di questa settimana, l'Austin American-Statesman ha divulgato la storia sulla sua effettiva posizione, portando Adler a scusarsi.

"Mi pento di questo viaggio", si legge nella dichiarazione del sindaco. “Il mio timore è che questo viaggio, anche se avvenuto in un periodo più sicuro, possa essere utilizzato da alcuni come giustificazione per comportamenti rischiosi. Col senno di poi, e anche se non ha violato alcun ordine, è stato un cattivo esempio per il quale mi scuso."



Questa non è la prima volta quest'anno che questo episodio, Marge in catene, ha sorpreso i fan, poiché la sua rappresentazione complessiva di un'influenza originata in Asia che ha avuto un impatto devastante sulla comunità ha già guadagnato paragoni con il COVID-19.



Altre previsioni inaspettate che sono venute alla luce negli ultimi anni sono l'elezione di Donald Trump come presidente e la 20th Century Fox che alla fine è stata acquistata dalla Walt Disney Company.



