Si, I Simpson hanno predetto anche l'experience da incubo di Willy Wonka

Questa settimana è diventata virale sui social una terribile experience dedicata a Willy Wonka e all'iconica Fabbrica di Cioccolato organizzata (malissimo) a Glasgow, in Scozia, ma come spesso è accaduto in passato anche in questo caso I Simpson avevano già predetto tutto.

La leggendaria sitcom animata, che in precedenza aveva previsto (tra le tante cose) anche la presidenza Trump e la corruzione della FIFA, nel lontano 1993 aveva raccontato proprio cosa può accadere se un evento per bambini viene organizzato con poca cura e al solo scopo di fare soldi grazie ad un prodotto diventato popolare da un giorno all'altro, com'è stato nel caso dell'experience di Willy Wonka realizzata sull'onda di Wonka con Timothée Chalamet.

Nella puntata "Bart's Inner Child", della quinta stagione della serie, Homer ottiene un vecchio trampolino gratuito da Krusty il Clown, e sebbene non sia neppure in grado di pronunciare correttamente la parola "trampolino" decide di utilizzarlo per ottenere del denaro extra, facendosi pagare dalle persone del quartiere per utilizzarlo. Nella sua testa immagina il trampolino come il primo passo nella creazione di “Homerland”, un parco di divertimenti per gli abitanti di Springfield che a soli 50 dollari permetterà ai suoi concittadini di giocare col vecchio trampolino, in una piscina piena di fango o in un fortino costruito con materassi vecchi e rotti. Insomma, un'experience raffazzonata proprio come quella di Wonka.

Inoltre, nella puntata "Sweet and Sour Marge", della stagione 13, Marge fa visita alla Motherloving Sugar Corporation, una nuova fabbrica di dolciumi che sta facendo ingrassare tutta la città. Quando torna a casa Homer le chiede se ha visto un Umpa Lumpa, e la donna risponde desolata: "Ce n'era uno in una gabbia, ma non si muoveva". Anche in questo caso, tornano subito alla mente le povere attrici vestite da Umpa Lumpa viste a Glasgow che in queste ore si possono trovare sui social.

