I Simpson avevano previsto il disastro del Titan? Ecco qual è l'episodio

I Simpson sono ormai una presenza costante quando si parla di avvenimenti che catalizzano l'attenzione dell'opinione pubblica: in queste ore in cui inevitabilmente non si fa altro che parlare della tragica morte dei cinque passeggeri del sottomarino Titan, ecco dunque arrivare chi già parla di una nuova profezia della serie.

Lo show la cui 33esima stagione è recentemente sbarcata su Disney+ aveva infatti parlato di una missione molto simile a quella del sottomarino targato OceanGate in due episodi di qualche anno fa, nella fattispecie Simpson Tide e Homer's Paternity Coot, durante i quali il nostro mangiatore di ciambelle preferito s'inoltrava nelle profondità oceaniche alla ricerca di un tesoro appartenuto a un suo antenato.

Nel corso della spedizione, però, Homer finiva per trovarsi a corto di ossigeno e impossibilitato a tornare a galla a causa di un problema tecnico: una situazione molto simile a quella in cui si credeva potessero trovarsi i passeggeri del Titan (che però, stando alle ultime ricostruzioni, sarebbero invece morti a causa dell'implosione del mezzo causata da un diminuimento della pressione interna).

Forzatura o profezia? A voi l'ultima parola: certo è che il legame della serie animata con il dramma del Titan non si esaurisce qui, dal momento in cui proprio il produttore Mike Reiss ha raccontato in queste ore di esser stato a bordo del Titan più volte nel corso degli ultimi anni.