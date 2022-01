I Simpson avevano previsto anche Don't Look Up: ecco perchè

I Simpson prevedono il futuro, questo è ormai è un dato di fatto, e a quanto pare, la serie ideata da Matt Groening ha anche predetto Don't Look Up, l'ultima fatica di Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence, disponibile su Netflix.

In particolare, l'episodio 14 della stagione 6 de I Simposin intitolato La cometa di Bart, sembra ripercorrere a grandi linee quella che è la storia raccontata nel film diretto da Adam McKay. Bart in maniera del tutto casuale scopre una cometa che potrebbe distruggere la cittadina di Springfield. La notizia suscita un grande clamore e i media non fanno altro che sottolineare quelle che potrebbero essere le conseguenze di questo terribile evento, generando una vera e proprio isteria collettiva. La missione che avrebbe dovuto portare alla distruzione della cometa fallisce miseramente e, gli abitanti di Springfield, non potendo abbandonare la propria cittadina, finiscono per azzuffarsi gli uni con gli altri, dimostrando di non essere capaci di cooperare per il bene comune.

Insomma, quelli che hanno già avuto di vedere Don't Look Up, noteranno sicuramente delle similitudini con questo episodio de I Simpson, seppur con le dovute differenze visto che i due prodotti sono separati da ben 16 anni. In particolare, nella serie di Matt Groening manca l'apporto dei social media, uno degli elementi cardine del film targato Netflix.

Come I Simpson riescano a prevedere il futuro, resta tutt'oggi un mistero. Chissà se prima o poi riusciremo a scoprire il loro segreto. Voi avete notato queste somiglianze tra Dont' Look up e questo episodio della serie animata? Ditecelo nei commenti.