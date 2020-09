I Simpson avevano previsto anche il duello Trump-Biden? Un meme diventa virale

Nella notte di ieri, negli Stati Uniti, è andato in scena il primo dibattito televisivo tra i due candidati alla Presidenza, ovvero Donald Trump e Joe Biden; a quanto pare però questo stesso scontro è stato "previsto" in maniera molto vaga e divertente da un episodio de I Simpson: il meme in questione è difatti diventato subito virale.

Stiamo parlando infatti di un preciso momento nel corso di uno degli episodi della serie in cui si vede un quotidiano titolare "Old Man Yells at Old Man" e un utente su Twitter ha preso questo meme e l'ha marchiato con l'hashtag #Debates2020, ovvero il riferimento all'inizio del dibattito ufficiale per le prossime elezioni presidenziali americane. Il meme ritrae infatti il nonno Abraham Simpson che urla a se stesso con la mano alzata e il titolo appunto, Vecchio che urla a un vecchio, è un riferimento neanche troppo velato all'età dei due candidati presidenti: Donald Trump ha 74 anni mentre Joe Biden ne ha ben 77.

Si tratta di uno dei meme più famosi tratti dalla celebre serie di Matt Groening e ogni tanto riemerge dal web in riferimento a qualche fatto di attualità.

Intanto, grandissimo successo per la premiere della 32a stagione de I Simpson. I rating condivisi per l'episodio ci confermano l'ottimo stato di salute dello show, che continua ad essere il cartone animato più di successo: nel gruppo di età compresa tra i 18 e i 49 anni infatti la nuova stagione ha ricevuto un rating di 2.0, mentre è stata seguita da 5,5 milioni di spettatori. Si tratta di un aumento rispetto alla premiere della stagione 31, che era stata vista soltanto da 2,3 milioni di utenti.

In tempo per la nuova stagione, è stato nominato il nuovo doppiatore di Carl Carlson.