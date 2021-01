I Simpson avevano previsto anche le proteste al Campidoglio: ecco come

La scorsa notte la tv ci ha trasmesso dagli Stati Uniti scene da fantascienza distopica, con le proteste in favore di Trump e l'irruzione dei manifestanti al Campidoglio, per boicottare l'ufficializzazione dell'elezione di Joe Biden come nuovo presidente. Come è successo per molte altre tematiche di attualità, I Simpson avevano previsto anche questo.

Ormai è diventato quasi un tormentone: per ogni evento, curiosità o discussione di tendenza, è possibile trovare nello sterminato repertorio della serie di Matt Groening un episodio o una scena che in qualche modo dimostra di aver anticipato il fatto in questione, a volte con un'aderenza alla realtà impressionante, a volte forzando un po' il discorso.

Ciò che è accaduto in queste ore a Washington, in questo caso, ha molte analogie con l'episodio dei Simpson Treehouse of Horror XXXI. Nello speciale di Halloween, Lisa prova a convincere Homer dell'importanza di recarsi alle urne, per le elezioni presidenziali avvenute, come nella realtà, il 3 novembre 2020. Homer, dopo aver ascoltato le parole di sua figlia, decide di votare per l'avversario di Trump, ma presto il pubblico scopre che è stato soltanto un sogno. Il mancato voto di Homer Simpson, che sarebbe stato decisivo, fa precipitare Spingfield nel caos, e il 20 gennaio 2021, giorno dell'insediamento del presidente, nelle strade è il caos, con incendi, robot e scene apocalittiche. Proprio come quelle di Capitol Hill, a dimostrazione che la realtà supera la fantasia.

Ancora per pochi giorni, intanto, è disponibile su Fox un canale interamente dedicato ai Simpson. Per altri approfondimenti, invece, rimandiamo ai segreti per diventare doppiatori del longevo cartone animato.