I Simpson, il produttore è sicuro: 'Prima o poi arriverà un reboot'

Questa domenica I Simpson raggiungeranno un nuovo, incredibile traguardo: la celebre serie animata creata da Matt Groening manderà in onda il suo episodio numero 700. Intervistato da Variety, lo storico produttore Al Jean ha parlato della possibilità di arrivare a 1000.

"Sicuramente arriveremo a 757. Non sono sicuro che a quel punto saremo giunti alla fine, ma non so quanto potremo ancora proseguire" ha spiegato Jean, ridendo all'ipotesi di portare avanti lo show per altri 12 anni. Le 757 puntate a cui fa riferimento, in caso non lo sapeste, sono state confermate con il recente rinnovo de I Simpson per le stagioni 33 e 34.

Tuttavia l'autore non crede che I Simpson rimarranno inutilizzati a lungo una volta che la serie principale sarà terminata, ma anzi è convinto che in breve tempo subiranno un reboot. "Non appena verremo cancellati, qualcuno farà un reboot. Sono fiducioso che, dopo che me ne sarò andato, ci sarà qualcos'altro dei Simpson in arrivo. Sono troppo onnipresenti per pensare che scompariranno" ha aggiunto.

Jean si è poi detto soddisfatto di avere Disney+ come nuovo punto di riferimento per lo streaming della serie. "Questo show è sempre stato fortunato, dal casting a Fox, FX e Disney Plus. Se mi chiedete di scegliere un posto su cui mandare la serie in streaming, Disney Plus sarà la scelta numero uno. Siamo davvero fortunato."