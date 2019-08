I Simpson: i produttori stanno pensando ad una serie spin-off

La serie TV con protagonista la famiglia più famosa d'America ha recentemente fatto parlare di sé grazie a questa clip de I Simpson con protagonista Donald Trump. Nel frattempo Al Jean, produttore della serie, è intervenuto sul palco del D23 svelando qualche informazione importante per i fan dello show.

Sembra infatti che gli animatori stiano pensando di mettersi al lavoro su un secondo film e, cosa che ha colto di sorpresa tutto il pubblico presente, un'eventuale serie spin-off con protagonista uno dei personaggi secondari de I Simpson. Ecco le parole di Matt Selman, produttore esecutivo che ha confermato le affermazioni del collega Al Jean: "Credo che Disney sarebbe d'accordo con tutte le nostre idee, che sia una pazza serie spin-off con protagonista un personaggio secondario, oppure un secondo film con cui vi possiamo stupire, hanno aiutato molto il nostro processo creativo e questo ci permetterà di espandere lo show in modi diversi oltre il classico formato".

Non abbiamo ricevuto nessun indizio su chi potrebbe essere questo misterioso protagonista, e gli indiziati sono numerosi: siamo sicuri che un spin-off con Seymour Skinner e il sovrintendente Chalmers sarebbe esilarante, come pure uno con le avventure del Commissario Winchester. In attesa di nuove informazioni vi lasciamo con la data di uscita delle nuove puntate de I Simpson.