I Simpson, ancora una profezia: hanno previsto anche il volo spaziale di Richard Branson!

I fan più appassionati ne sono convinti: nel corso delle loro 32 stagioni I Simpson hanno previsto una serie di eventi, dall'elezione di Trump alla Casa Bianca in giù, che si sono puntualmente verificati nella vita reale. La famiglia gialla più famosa di Springfield, a quanto pare, lo ha fatto ancora: l'ultimo episodio risale a pochi giorni fa.

Ha suscitato un certo scalpore, la scorsa settimana, il volo nello spazio di Richard Branson, CEO e fondatore del gruppo Virgin. Chi ha visto la stagione 25 de I Simpson, però, saprà che non si tratta di un fatto inedito, ma di qualcosa di già accaduto nella longeva serie animata.

In un episodio intitolato The War of Art, infatti, Lisa sta mettendo in discussione il valore artistico di un falso, mentre alcune persone si godono la vista di un'opera d'arte. A questo punto viene inquadrato Richard Branson che fluttua all'interno di un'astronave insieme a un dipinto.

Il frame di questa "profezia" è visibile anche in calce alla notizia. Va detto che il boss di Virgin lavorava da anni al suo progetto, per cui nel 2014 non era del tutto inimmaginabile che prima o poi ce l'avrebbe fatta. Resta, tuttavia, un'altra geniale intuizione di Matt Groening e dei personaggi dei Simpson a cui ha dato vita.

Su Disney+, intanto, è da qualche giorno disponibile un cortometraggio ispirato a Loki che ha per protagonisti proprio i Simpson.