Simpson: quando saranno aggiornate le proporzioni delle prime stagioni su Disney+?

Con l'arrivo di Disney+ lo scordo 24 marzo una carrellata di contenuti più e meno recenti è arrivato nelle nostre case e con loro anche tutte le trentennali avventure dei Simpson. Purtroppo, le proporzioni non ottimizzate delle prime 19 stagioni hanno rovinato la festa a molti utenti, ma per fortuna presto saranno aggiornate.

Se avete avete già sottoscritto il vostro abbonamento alla piattaforma streaming, molto probabilmente tra le prime tappe del vostro tour virtuale c'è stato l'angolo Fox dedicato ad Simpson e probabilmente avrete notato uno scomodo "dettaglio" che riguarda le prime stagioni.

Una parte sostanziosa delle immagini non è purtroppo visibile a causa del cambio delle proporzioni delle stesse cui sono andate incontro le televisioni dagli anni 2000. I primi 19 anni della famiglia più gialla d'America furono infatti confezionati per TV che non supportavano una visualizzazione widescreen, formato che nell'adattare contenuti di vecchia data da vita ad una fastidiosa perdita del video.

Per rimediare all'inconveniente la Disney aveva precedentemente annunciato che avrebbe reso disponibili le stagioni "danneggiate" nel loro formato originale, così da poterle visionare senza alcun tipo di problema.

Adesso la data di (ri)lancio dei Simpson è stata rivelata dall'account Twitter della piattaforma:

"Apprezziamo tanto la pazienza dei nostri e stiamo lavorando per rendere disponibili su Disney+ le prime 19 stagioni (e parte della ventesima) dei Simpson in versione 4: 3. Ci aspettiamo di ultimarne le restaurazione entro la fine di maggio ".

Ottime notizie dunque, che ci permetteranno di fare la maratona che abbiamo sempre sognato senza alcun tipo di problema, anche se purtroppo dovremo aspettare ancora qualche tempo. Non ci resta che una cosa da dire: "Eccellente".

Che abbiate già iniziato a ridere con loro o meno, vi suggeriamo di sbirciare la nostra must watch dei Simpson, chissà che non vi riservi alcune sorprese.