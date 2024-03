I Simpson, quando esce la stagione 35 in Italia? Ecco cosa sappiamo

A settembre 2023, abbiamo potuto goderci il trailer della stagione 35 de I Simpson, attualmente trasmessa negli Stati Uniti sul canale Fox. Quando potremo vedere i nuovi episodi anche in Italia?

Sebbene non sia stata ancora fissata una data ufficiale per il debutto delle nuove puntate, la stagione 35 dei Simpson è attesa per l’autunno 2024, su Italia 1. Successivamente, le puntate verranno distribuite su Disney+. Stiamo parlando di una delle serie animate più popolari di sempre, nata nell’ormai lontano 1987 dall’estro creativo di Matt Groening. Sappiamo bene che il tempo passa, ma alcune certezze restano: I Simpson è stata infatti rinnovata anche per una 36esima stagione.

Ma torniamo a noi e, dopo avervi suggerito di dare uno sguardo al nostro approfondimento sulla stagione 34 de i Simpson (da poco sbarcata su Disney+) vediamo che cosa dobbiamo aspettarci dagli episodi ancora inediti in Italia. La critica principale mossa oltreoceano (tenendo comunque conto che in America la stagione non si è ancora conclusa) a queste puntate ha a che fare con la loro ripetitività di fondo e alla tendenza degli sceneggiatori a girare intorno agli stessi intrecci. Caratteristica giustificata in parte dalla longevità di una serie che continua a riscuotere un degno successo, anche in virtù dell’indiscutibile affetto che tutti noi proviamo per la celeberrima famiglia di Springfield.

Senza rivelare troppo, i primi episodi saranno incentrati sulla difficoltà di Homer a trovare uno scopo e sul suo nuovo impegno per garantire la sicurezza del suo quartiere. Come sempre, vedremo un episodio speciale dedicato alla Notte di Halloween, composto dal canonico trittico di racconti “dell’orrore”. Tra salti nel futuro e citazioni illustri (in particolare, un intero episodio sarà una parodia di una nota serie tv statunitense, che non riveliamo per non rovinarvi la sorpresa), la stagione numero 35 si estenderà per un totale di 19 episodi.

