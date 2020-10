I Simpson: quando finirà la serie? Tutto quello che sappiamo

Se è vero che il debutto della trentaduesima stagione de I Simpson è stato un enorme successo, confermandosi un prodotto cult per almeno due generazioni, una domanda continua a riproporsi ciclicamente: quando assisteremo al finale della serie? Dopo tre decadi, sembra ancora lontano il momento in cui diremo addio ai Simpson. Ma è davvero così?

Oggi cercheremo di fare chiarezza, riportando tutte le informazioni che abbiamo in possesso per comprendere se e quando la serie de I Simpson si concluderà.

A inizio del 2019, erano circolate alcune notizie che avrebbero voluto lo show concludersi con la sua trentesima stagione: voci smentite prima di tutto dallo stesso Matt Groening, e poi del tutto accantonate con il rinnovo (arrivato per alcuni a sorpresa) per il trentunesimo e il trentaduesimo ciclo di episodi da parte della FOX, in data 6 febbraio 2019.

I fan della famiglia più famosa delle serie animate hanno quindi potuto dormire sonni tranquilli, almeno per un altro paio di anni. Parlando in un'intervista a Deadline, il presidente della FOX Michael Thorn ha in effetti dichiarato che l'emittente ha preparato da tempo delle possibili strategie e idee per quando lo show finirà, in quello che sarà un mondo post-Simpsons, ma ha apertamente dichiarato che: "non ci sono piani immediati per concludere la serie al momento."

Alcune perplessità invece potrebbero arrivare da parte della Disney, ormai detentrice dei diritti della serie, che potrebbe anche decidere di porre fine allo show dopo la messa in onda della trentaduesima stagione, anche se al momento sembra un'ipotesi poco probabile: resta molto più plausibile l'ipotesi che la serie andrà avanti finché il creatore Matt Groening e lo showrunner Al Jean non decideranno che sia arrivato il momento di mettere la parola fine alle avventure della famiglia Simpson. In ogni caso, un annuncio eventuale di cancellazione o rinnovo per la stagione 33 crediamo che non arriverà prima dell'inizio del 2021, con periodo utile probabile per un annuncio del genere la primavera del prossimo anno.

Recentemente, anche Yeardley Smith, la doppiatrice di Lisa, si è espressa in merito alla fine de I Simpson, aspettandosi ancora molte stagioni di messa in onda.

Mentre con il primo episodio de I Simpson 32 ha fatto il suo debutto il nuovo doppiatore di Carl Carlson, il secondo episodio della nuova stagione uscirà negli Stati Uniti il prossimo 4 ottobre.