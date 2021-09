I Simpson, ecco quando uscirà la stagione 32 su Disney+

La trentaduesima stagione de I Simpson sta arrivando sul catalogo Disney+, almeno negli USA. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato l’attesa data di lancio mentre la trentatreesima stagione andrà in onda negli Stati Uniti dal 26 settembre 2021 su Fox.

Grazie all'acquisizione di Fox da parte della Disney, la House of Mouse ora possiede tutti gli episodi de I Simpson e ha saggiamente reso la serie disponibile sul servizio di streaming Disney+ al momento del lancio.

La serie dedicata alla famiglia più pazza d'America è una delle più popolari e ora un’altra attesissima stagione è pronta per essere aggiunta al catalogo USA e successivamente a quello internazionale.



Disney+ ha annunciato che la stagione 32 dei Simpson arriverà sul servizio di streaming il 29 settembre, dopo il debutto della stagione 33 su Fox che conterrà anche la parodia di Watchmen e La Regina degli Scacchi.

Con l'arrivo della nuova stagione, ci saranno un totale di 706 episodi dell'iconica serie animata disponibili per lo streaming su Disney+.

Sulla piattaforma si può trovare anche I Simpson - Il Film e degli ultimi cortometraggi dei Simpson "The Good, The Bart, and The Loki" e "Maggie Simpson in “Il risveglio della forza dopo il riposino".

In Italia la trentaduesima stagione verrà trasmessa su Italia 1 tra ottobre e dicembre 2021.



In attesa dei nuovi episodi un fan della serie ha provato ad immaginare come sarebbe Ned Flanders de I Simpson nella vita reale, ed il risultato è sorprendente.