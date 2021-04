I Simpson hanno un record totalmente imbattuto, scoprite quale

I Simpson sono diventati un fenomeno della cultura pop da quando hanno debuttato nel 1987, fan e critici elogiano questa serie e nonostante le sue trentadue stagioni riesce ancora a tenere incollati gli spettatori.

Creata da Matt Groening lo show racconta le vicende dell’omonima famiglia del titolo e degli esilaranti abitanti di Springfield ormai diventati famosissimi e immediatamente riconoscibili ovunque.



I Simpson continuano a mostrare la loro collaudata miscela di commedia familiare e parodia satirica. Anche se i fan ritengono che lo spettacolo continui a diminuire in termini di qualità rimane comunque estremamente popolare.

Recentemente rinnovata per la 33 e 34 stagione da record, che ci permetterà di vedere I Simpsons in onda almeno fino al 2023, la sitcom animata non mostra segni di cedimento.

Lo show continua a battere record e superare traguardi dopo traguardi con il 700° episodio intitolato "Manger Things" andato in onda il 21 marzo 2021 e il rinnovo più recente porterà la serie a ben 757 episodi.

Essendo la serie più longeva nella storia della televisione americana, è anche la serie con il maggior numero di guest star di tutti i tempi. Al 28 marzo 2021, I Simpson hanno ospitato 898 guest star nello show, con questa cifra che sale a 902 se consideriamo anche il film.



Tutti, da Mick Jagger a Katy Perry, da Dustin Hoffman a Meryl Streep, da Danny DeVito a Stephen Hawking, hanno prestato la propria voce a un personaggio unico o a una versione gialla di se stessi a Springfield che per essere una piccola città è visitata da un numero insolitamente elevato di celebrità.

All'inizio molti artisti usavano nomi fittizi nei titoli di coda, poiché prestare la propria voce in un cartone animato non era visto di buon occhio. Oggi invece è tutto cambiato e apparire nella serie è motivo di orgoglio.

Tra le guest star più recenti c’è stata Olivia Colman vincitrice di un premio Oscar ed interprete della Regina Elisabetta II nella serie Netflix The Crown.



