I Simpson, il regista Rian Johnson commenta la parodia di Knives Out

Il regista Rian Johnson ha commentato su Twitter la parodia del suo film, Knives Out, che ci è stata offerta nell'ultimo episodio de I Simpson. Il regista ha ottenuto un successo planetario con Knives Out nel 2019, un giallo brillante e acclamato dalla critica ispirato ad Agatha-Christie.

Ora il film è stato onorato anche con un parodia nella popolare serie animata creata da Matt Groening.

Il film, interpretato da Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc e con Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Christopher Plummer, Katherine Langford, Toni Collette e LaKeith Stanfield, segue l'indagine di Blanc su una famiglia benestante e disfunzionale dopo la morte del patriarca.

Nell'episodio dei Simpson intitolato "Bart's In Jail", quando Homer scopre che il nonno è stato truffato per 10.000 dollari, che avrebbero dovuto essere la sua eredità, fa un sogno che assomiglia notevolmente a una scena di Knives Out.

La sequenza mostra la famiglia Simpson, tutti con aspetti modificati per adattarsi ai personaggi di Knives Out, seduta attorno a uno studio arredato in maniera molto elaborata mentre un personaggio legge il testamento del nonno. Matt Silman, il produttore esecutivo de I Simpsons, ha recentemente twittato un fermo immagine della scena con la didascalia: "Trivia time! Quale film ha ispirato questa scena tipo Knives-Out?"

Il Tweet alla fine ha attirato l'attenzione del regista Rian Johnson, che ha risposto: “Made it, ma!" con un'emoji felice, come potete vedere in calce alla notizia. Johnson sembra entusiasta che Knives Out sia tra le opere che si sono guadagnate una parodia ne I Simpson, che non è certo una cosa inedita.

Dopo l'enorme accordo tra Johnson, Craig e Netflix, con la piattaforma di streaming che ha acquistato i diritti di due sequel di Knives Out, la popolarità e il successo di Johnson probabilmente aumenteranno.



