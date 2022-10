I Simpson rileggono IT di Stephen King per il nuovo special di Halloween

I Simpson celebrano spesso Halloween ogni anno con il tradizionale special Treehouse of Horror, ma quest'anno è stato un po' diverso: la stagione 34 ha pubblicato un intero episodio che rende omaggio al celebre romanzo di Stephen King, IT, che in anni più recenti è stato trasposto anche al cinema dalla Warner per la regia di Andy Muschietti.

I Simpson hanno pubblicato infatti questo nuovo episodio, intitolato "Not It", come uno speciale "Treehouse of Horror Presents" che lascia intendere che in futuro potremmo avere più episodi di questo tipo. Al di fuori dei confini dei soliti 7 minuti di durata per i segmenti abituali, "Not It" ha la possibilità di dare pieno corpo non solo alla sua premessa parodica centrale, ma anche al nuovo mondo di questa trasformazione in un episodio intero. Il risultato finale è molto divertente, perché non solo fornisce il tipo di rielaborazione completa di Springfield che queste parodie possono avere, ma è anche in grado di raccontare una storia fresca, divertente e genuinamente emozionante.

Da molti l'episodio è considerato già come uno dei migliori mai sfornati dai Simpson negli ultimi anni dello show. In alto su questa pagina potete visualizzare la sequenza d'apertura dell'episodio.

"Not It" è suddiviso in due capitoli diversi che riflettono l'intervallo di 27 anni tra le storie del romanzo originale di Stephen King. Con Krusty (ora "Krusto") come mostro principale, non solo si presta facilmente al tipo di gag visive che ci si aspetterebbe se al suo posto ci fosse Pennywise il Clown, ma il bisogno di ridere di Krusty alimenta anche il modo in cui funziona questo nuovo mostro. Ci sono abbastanza somiglianze con la storia per essere fedeli, ma il team dietro l'episodio non ha paura di allontanarsi dal materiale di partenza.

È una completa reinvenzione dei personaggi di Springfield. Ora che si svolge a "Kingfield" (e al di fuori del canone principale, ovviamente), la storia non ha paura di lasciarsi andare. Ad esempio, dato che nel primo capitolo tutti gli adulti sono più giovani, ci sono momenti divertenti come il sovrintendente Chalmers che ora è un bullo soprannominato "Super Intense Kid Chalmers". Senza contare le nuove dinamiche del cast centrale, che vede l'Uomo dei fumetti in un ruolo divertente e centrale.

L'episodio debutterà il prossimo 30 ottobre negli Stati Uniti, mentre in Italia la 34esima stagione dei Simpson è ancora inedita. In tempi recenti, il produttore Al Jean ha parlato del presunto calo di qualità dei Simpson. Quest'ultimo ha anche riflettuto sulla probabile natura queer di Lisa.