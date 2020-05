I Simpson, ci risiamo! La serie aveva previsto anche i calabroni assassini

Ci abbiamo fatto il callo da un bel po' di tempo alle profezie da I Simpson: la serie creata da Matt Groening si è guadagnata con gli anni il titolo di Nostradamus del piccolo schermo, anticipando un bel po' di eventi poi realmente accaduti.

L'elezione di Trump, l'acquisto di Fox da parte di Disney... Homer e co. ci hanno visto lungo spesso e volentieri, al punto da riuscire a prevedere l'epidemia di coronavirus: nell'episodio 4x21 della popolare serie TV, infatti, Springfield cadeva sotto i colpi di un'epidemia venuta dal Giappone (non proprio la Cina, insomma, ma è il concetto che conta).

L'episodio Marge in Catene segna però una clamorosa doppietta da parte dello show: oltre all'esplosione della pandemia, infatti, in un'altra scena della puntata assistiamo anche alla venuta di uno sciame di insetti killer pronti a terrorizzare la cittadinanza di Springfield. Vi ricorda qualcosa? Esattamente: in questi giorni gli USA sono sotto attacco da parte di una pericolosissima tipologia di calabroni venuti dalla Cina, similmente a quanto accadeva nel ventunesimo episodio della quarta stagione de I Simpson.

Profezie a parte, intanto, qualcuno ha recentemente elaborato una teoria su I Simpson e Mr. Burns; tornando al coronavirus, invece, una famiglia in quarantena ha deciso di ricreare la storica sigla de I Simpson.