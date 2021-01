I Simpson, ci risiamo! La serie aveva previsto anche il giuramento di Biden?

Qualsiasi evento d'attualità sembra sia stato previsto da I Simpson. Qualche tempo fa sembrava che la serie ideata da Matt Groening avesse anticipato i fatti di Capitol Hill e ora in molti pensano che abbia anticipato un particolare della cerimonia di insediamento del neo eletto Joe Biden.

In particolare, in molti hanno notato una certa somiglianza tra l'abbigliamento della Vice-Presidente Kamala Harris e quello indossato dalla super ambiziosa Lisa Simpson nell'episodio in cui finisce per diventare essa stessa presidente degli Stati Uniti.

Le due donne di poter indossano entrambe un outfit dai colori violacei ma, ciò che maggiormente ha attirato l'attenzione del pubblico è la collana sfoggiata dalla prima Vice-Presidente afroamericana nel corso della cerimonia di giuramento. Si tratta di una collana di perle realizzata dal designer portoricano Wilfredo Rosado che ricorda molto da vicino quella di Lisa Simpson, come potete ben vedere nell'immagine riportata di seguito.

Ormai sembra essere diventato un vero e proprio tormentone quello di ricercare assonanze tra la vita reale e scene della serie di Groening, proprio per dire che I Simpson avevano lo avevano predetto. Certo alcune volte i fatti del cartone hanno un'aderenza impressionante con quelli realmente accaduti ma, nella maggior parte dei casi, come probabilmente anche in questo si tratta di una semplice casualità.