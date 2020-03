I Simpson: uno sceneggiatore contrariato per la strumentalizzazione di un vecchio episodio

Uno degli sceneggiatori de I Simpson, Bill Oakley, ha definito disgustoso il meme che riguarda il Coronavirus e un episodio dello show di Matt Groening. L'episodio in questione è 'Marge in catene', il ventunesimo della quarta stagione. La puntata vede 'l'influenza di Osaka' diffondersi fino a Springfield, cosa di cui si sono ricordati i fan.

Sul web sono iniziati a circolare frasi associate all'episodio come 'I Simpson l'avevano prevista!'. Un'abitudine piuttosto comune sul web ma in questo caso c'è stata una reazione contrariata:"Non mi piace che venga utilizzato per scopi nefasti. L'idea che qualcuno lo strumentalizzi per far sembrare che il Coronavirus sia una trama asiatica è terribile. Nel tentare di dare la colpa all'Asia credo che sia disgustoso. Credo che la più antecedente all'influenza di Osaka sia l'influenza di Hong Kong del 1968. Doveva solo essere una rapida battuta su come l'influenza arrivò qui".



"Doveva essere assurdo che qualcuno potesse tossire nella scatola e il virus sarebbe sopravvissuto per 6-8 settimane; è da cartone animato. L'abbiamo fatto intenzionalmente da cartone animato perché volevamo che fosse sciocco e non spaventoso, senza portare con sé alcuna di questi brutti legami, motivo per cui il virus stesso si stava comportando come un personaggio dei cartoni animati e si comportava in modo estremamente irrealistico".

Oakley ha proseguito:"Ci sono pochissimi casi in cui I Simpson ha predetto qualcosa. Principalmente si tratta solo di coincidenze perché gli episodi sono vecchi e la storia si ripete. La maggior parte di questi episodi si basano su cose accadute negli anni '60, '70 e '80 di cui eravamo a conoscenza".

In questi giorni si è parlato dell'addio di Hank Azaria e del crossover con gli Avengers in cui i Simpson trovano Iron Man.